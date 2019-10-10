Во 2 сезоне 11 серии сериала «Наследие» Хоуп узнает, что Джози, Лиззи и Аларик угодили в беду. Она встает во главе отряда по спасению друзей, в то время как Лэндон охотится на хитроумного монстра. Удастся ли ученикам справиться с очередной угрозой?