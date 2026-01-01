Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Наследие Места съёмок

Места и даты съемок сериала Наследие

Основные места съемок сериала Наследие

  • Атланта, штат Джорджия, США
  • штат Джорджия, США

Где снимали известные сцены

съёмки сцен вождения на Centennial Olympic Pkwy
Коньерс, Джорджия, США
Мистик Фолл — это Ковингтон, штат Джорджия.
Ковингтон, Джорджия, США
Даты съемок сериала Наследие

  • 4 июня 2018 - 6 февраля 2019
  • 4 июля 2019 - 13 марта 2020
  • 15 октября 2020 - 24 июня 2021
  • 20 сентября 2021 - 27 апреля 2022
