Наследие
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Наследие
Основные места съемок сериала Наследие
Атланта, штат Джорджия, США
штат Джорджия, США
Где снимали известные сцены
съёмки сцен вождения на Centennial Olympic Pkwy
Коньерс, Джорджия, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистик Фолл — это Ковингтон, штат Джорджия.
Ковингтон, Джорджия, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Наследие
4 июня 2018 - 6 февраля 2019
4 июля 2019 - 13 марта 2020
15 октября 2020 - 24 июня 2021
20 сентября 2021 - 27 апреля 2022
