В 4 серии 2 сезона сериала «Крот» бывший финансист Кузьмичева и Архипов были обнаружена членами банды Вахтанга в психиатрической больнице. Маргеладзе принимает решение о продаже этой информации Сергею.
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