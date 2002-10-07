В 11 серии 2 сезона сериала «Крот» Сабур освобождается из тюрьмы и назначает стрелку Сергею. Он заявляет, что в курсе сотрудничества Кузьмичева с ФСБ. Кроме того, он рассказывает, что произошла утечка информации о наркотиках.
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