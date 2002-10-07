В 1 серии 2 сезона сериала «Крот» после перенесенного покушения двойник Сергея снова приезжает к Николаю. Сам Кузьмичев подавлен, он едет на малую родину и наконец-то общается с супругой. Затем он планирует встретиться с крупным бизнесменом.
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