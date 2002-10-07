В 6 серии 2 сезона сериала «Крот» бухгалтер Костя отправляется в командировку для заключения контракта с олигархом. Похитители Никиты ссорятся, после чего погибает организатор преступления. Похищенный возвращается к матери.
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