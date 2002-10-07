В 8 серии 2 сезона сериала «Крот» человек, обосновавшийся на острове, спасает Костю. Он далеко не тот, кем кажется при впервой встрече. Адвокат принимает решение продать Вахтангу информацию о том, что Кузьмичев крот.
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