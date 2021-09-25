Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Королевство
Новости
Новости о сериале «Королевство»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Новости о сериале «Королевство»
Вся информация о сериале
Ограбление казино и семейная комедия: 10 фильмов и сериалов про зомби на Netflix
Ходячие мертвецы прочно обосновались на стриминговом сервисе, причём авторы раскрывают истории нежити в совершенно разных жанрах.
Написать
25 сентября 2021 10:05
От Кореи до Индии: 10 захватывающих азиатских сериалов на Netflix
Если вы уже посмотрели популярные американские проекты стримингового сервиса и даже изучили всю Европу, пора перейти к азиатским сериалам Netflix. У платформы есть проекты из разных стран в очень необычных жанрах.
Написать
11 июня 2021 11:40
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами
Стриминговый гигант знает, как загипнотизировать зрителей роскошными нарядами королей, гламурных школьников и дрэг-квин.
Написать
9 апреля 2021 15:06
8 корейских дорам на Netflix, которые стоят внимания каждого
Эти романтические комедии, триллеры и боевики полюбят не только поклонники азиатского кинематографа, но и обычные зрители.
Написать
19 февраля 2021 11:24
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667