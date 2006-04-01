В 1 сезоне 1 серии сериала «Казус Кукоцкого» благодаря своему редкому таланту Павел проводит одну непростую операцию за другой. В военные годы гинекологу удается помочь девушке в тяжелом состоянии, в которую он влюбляется через некоторое время.