В 1 сезоне 8 серии сериала «Казус Кукоцкого» генетика освобождена от статуса лженауки. Гольдберг пишет книгу, получает степень доктора и начинает новые отношения после гибели супруги. Татьяна увольняется и отчисляется с биологического факультета.