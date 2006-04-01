В 1 сезоне 4 серии сериала «Казус Кукоцкого» проходит похоронная процессия Сталина. Гольдберг снова под арестом за критику ученых, Полосухина погибает во время искусственного прерывания беременности, а отношения Павла и Елены ухудшаются.
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