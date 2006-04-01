В 1 сезоне 5 серии сериала «Казус Кукоцкого» хирургу удается добиться легализации абортов. Гольдберг возвращается из тюрьмы, однако его супруга умирает из-за хронического заболевания. Отношения Павла и Елены ухудшаются с каждым днем.