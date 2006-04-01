В 1 сезоне 11 серии сериала «Казус Кукоцкого» через некоторое время после увольнения со службы в милиции брат Тамары сам превращается в преступника, которых когда-то ловил. Татьяна становится ювелиром и готовится во второй раз стать матерью.
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