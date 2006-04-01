В 1 сезоне 12 серии сериала «Казус Кукоцкого» беременность Татьяны осложняется, и она умирает в родильном отделении. Через несколько лет в квартире талантливого гинеколога проживает Тамара с супругом, а внучка Павла готовится стать матерью.