В 1 сезоне 12 серии сериала «Казус Кукоцкого» беременность Татьяны осложняется, и она умирает в родильном отделении. Через несколько лет в квартире талантливого гинеколога проживает Тамара с супругом, а внучка Павла готовится стать матерью.
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