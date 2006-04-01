В 1 сезоне 3 серии сериала «Казус Кукоцкого» дочь Лены готовится пойти в первый класс, а сама женщина увлечена любимым делом. Гольдберг снова оказывается в тюрьме, и его супруга с двумя детьми переезжают на дачу его друга, талантливого врача.