В 1 сезоне сериала «Наследие Юпитера» зрители узнают, что первое поколение супергероев стояло на защите мира на протяжении почти столетия. В 1930-е годы в попытках разобраться в своих странных видениях Шелдон Сэмпсон вместе с близкими отправился на поиски неизведанного, в результате чего их жизни сильно изменились. Спустя десятилетия дети должны продолжить дело родителей, однако они не только не хотят этим заниматься, но и сомневаются, что смогут соответствовать взрослым. Старые разногласия между двумя лидерами первого поколения — Шелдоном и его братом Уолтером — усложняют жизнь юным героям, так как им предстоит разобраться в том, чьи взгляды на супергеройскую участь им ближе.