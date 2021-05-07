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Наследие Юпитера 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наследие Юпитера
Киноафиша Сериалы Наследие Юпитера Сезоны Сезон 1

Jupiter's Legacy 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наследие Юпитера»

В 1 сезоне сериала «Наследие Юпитера» зрители узнают, что первое поколение супергероев стояло на защите мира на протяжении почти столетия. В 1930-е годы в попытках разобраться в своих странных видениях Шелдон Сэмпсон вместе с близкими отправился на поиски неизведанного, в результате чего их жизни сильно изменились. Спустя десятилетия дети должны продолжить дело родителей, однако они не только не хотят этим заниматься, но и сомневаются, что смогут соответствовать взрослым. Старые разногласия между двумя лидерами первого поколения — Шелдоном и его братом Уолтером — усложняют жизнь юным героям, так как им предстоит разобраться в том, чьи взгляды на супергеройскую участь им ближе.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Наследие Юпитера График выхода всех сериалов
Сезон 1
На рассвете By Dawn's Early Light
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2021
Бумага и камень Paper and Stone
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2021
Рисуя облака солнечным светом Painting the Clouds With Sunshine
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2021
Все демоны здесь All the Devils Are Here
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2021
В чем смысл? What's the Use?
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2021
Прикрой ее лицо Cover Her Face
Сезон 1 Серия 6
7 мая 2021
Все за одного Ommes Pro Uno
Сезон 1 Серия 7
7 мая 2021
Как все закончится How it All Ends
Сезон 1 Серия 8
7 мая 2021
График выхода всех сериалов
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