В 1 сезоне 5 серии сериала «Джули и призраки» Люк, Реджи и Алекс отправляются в необычный клуб, где их приглашают вступить в музыкальную группу влиятельного привидения, однако у Уилла свои корыстные планы насчет участников группы «Дуги заката».
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