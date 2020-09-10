В 1 сезоне 8 серии сериала «Джули и призраки» Молина знакомится с родителями гитариста и дает им послушать трогательную песню его сочинения. Люк рассказывает старшекласснице, какое незавершенное дело держит души музыкантов в мире живых.
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