В 1 сезоне 7 серии сериала «Джули и призраки» старшеклассница занята долгожданными репетициями с Ником, однако теперь она влюблена в гитариста Люка. Алекс замечает, что поведение Уилла стало странным, а группа организует в доме Молины тусовку.
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