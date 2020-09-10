В 1 сезоне 9 серии сериала «Джули и призраки» группа готовится дать концерт в Орфее, о котором раньше могли только мечтать. Однако Калеб пытается всячески помешать ребятам, и Молине придется отыскать в себе смелость выступить без друзей.
Related video
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Авторизация по e-mail