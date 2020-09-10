Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Джули и призраки Сезоны Сезон 1 Серия 9

Джули и призраки 2020 9 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 10 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 10 сентября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 10 сентября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 10 сентября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 10 сентября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 10 сентября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 10 сентября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 10 сентября 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 10 сентября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Джули и призраки» группа готовится дать концерт в Орфее, о котором раньше могли только мечтать. Однако Калеб пытается всячески помешать ребятам, и Молине придется отыскать в себе смелость выступить без друзей.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Приложение киноафиши