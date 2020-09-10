В 1 сезоне 4 серии сериала «Джули и призраки» Флинн приглашает лучшую подругу и умерших музыкантов сыграть на очередном танцевальном вечере в школе. Алекс времени не теряет и пытается завести девушку, а Люк и Реджи решают проучить давнего приятеля.
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