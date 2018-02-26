В 4 сезоне 9 серии сериала «Я — зомби» Лив поглощает мозг рэпера, чтобы узнать, кто в него стрелял. Тем временем Сиэтл вновь заблокирован, а представитель «Филмор-Грэйвс» идет по следу серийного убийцы, пытаясь предотвратить очередное преступление.
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