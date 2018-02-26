В 4 сезоне 5 серии сериала «Я — зомби» Лив пытается распутать дело об убийстве хоккеиста, а также выясняет страшные подробности касательно плана Чейза Грэйвса. Между тем ее друзья разрабатывают план по предотвращению катастрофы в Сиэтле.
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