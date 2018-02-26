В 4 сезоне 4 серии сериала «Я — зомби» напарники приходят к выводу, что в Сиэтле завелся серийный убийца. Желая поймать негодяя, Рави предлагает себя в качестве приманки. Тем временем Мейджор попадает в серьезные неприятности.
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