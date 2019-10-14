Во 2 сезоне 3 серии сериала «ИП Пирогова» Валентин приглашает ведущим на свадьбу Петра Кулешова из программы «Своя игра», и Саша продумывает махинацию, чтобы это предотвратить. В то же время Вера ищет еще одного кондитера в их команду.