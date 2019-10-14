Во 2 сезоне 11 серии сериала «ИП Пирогова» Вера готовится к тому, что скоро потеряет свою кондитерскую из-за Любы. Валентин же пытается помешать начинающимся отношениям между его мамой и Виктором, а Майя — вызвать ревность у Димы с помощью Данилы.