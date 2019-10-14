Во 2 сезоне 12 серии сериала «ИП Пирогова» в кондитерскую приходит самый первый клиент Веры, из-за которого она 5 лет назад решила печь торты. Саша находит дневник Валентина, в котором подробно описано похищение и убийство девушки.
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