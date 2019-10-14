Во 2 сезоне 7 серии сериала «ИП Пирогова» Вера всячески избегает близости с мужем, только что вернувшимся из тюрьмы. Виктор представляет Ефима богатым художником, чтобы его перевели в лучшую палату, а Валентин будто бы забыл об измене Саши…
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