Во 2 сезоне 7 серии сериала «ИП Пирогова» Вера всячески избегает близости с мужем, только что вернувшимся из тюрьмы. Виктор представляет Ефима богатым художником, чтобы его перевели в лучшую палату, а Валентин будто бы забыл об измене Саши…