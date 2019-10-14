Во 2 сезоне 8 серии сериала «ИП Пирогова» Дима спокойно отнесся к отношениям Веры и Андрея, но о них до сих пор ничего не подозревает Юля. Всем вместе им предстоит донести огромный торт, испеченный ко дню города. Валентин вызывает Данилу на дуэль.
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