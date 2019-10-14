Во 2 сезоне 10 серии сериала «ИП Пирогова» Люба соглашается на развод при условии, что ей достанется один из бизнесов. Вера едет к ней, чтобы попросить забрать кондитерскую, а не студию, но Люба устраивает ей настоящие пьяные приключения.
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