В 1 сезоне 13 серии сериала «Во тьме» приближается финал сезона. Главная героиня оказывается все ближе к разгадке своего запутанного дела. Кроме того, отношения между Мерфи и Дином серьезно меняются. К чему они придут в конце этой серии?