В 1 сезоне 6 серии сериала «Во тьме» главная героиня, не в силах разобраться со всем происходящим, невольно отталкивает от себя Макса и всех остальных. По ходу развития событий ей все-таки удается сблизиться с Джесс и поговорить по душам...