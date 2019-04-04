В 1 сезоне 10 серии сериала «Во тьме» главная героиня и ее подруга Джесс переживают крайне похожие ситуации, но ведут себя в них по-разному. Впоследствии Мерфи удается немного сблизиться и разделить один очень приятный момент друг с другом.