В 1 сезоне 11 серии сериала «Во тьме» главная героиня и ее подруга Джесс решают забронировать целый фургон, который должен им помочь в поисках Макса. При этом Феликс остается в довольно шатком положении. Тем временем Дин получает важные новости.
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