В 1 сезоне 9 серии сериала «Возвращение АйКарли» новая порошковая добавка, приносит мгновенную выгоду всей команде, однако преданность Фредди их проекту ставит все под угрозу. Параллельно Карли понимает, что эта маркетинговая афера не сработает.