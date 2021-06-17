В 1 сезоне 11 серии сериала «Возвращение АйКарли» главная героиня решает самостоятельно починить свою сломанную машину, что приводит к весьма печальным и даже плачевным последствиям. Спенсер пытается помочь Мэйв признаться во всем Харперу.