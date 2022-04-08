Во 2 сезоне сериала «Возвращение АйКарли» приключения популярной девушки-блогера Карли продолжаются. Она по-прежнему сталкивается со «взрослыми» проблемами и попадает в сложные ситуации. Девушка оказывает помощь своему старшему брату и все также дружит с Фредди. Ее приятель уже несколько раз был женат, но, пережив очередной развод, вернулся к матери и занялся воспитанием своей смышленой падчерицы. Сама Карли снимает комнату со своей лучшей подружкой Харпер. Девушки делятся друг с другом самым сокровенным и поддерживают друг друга в сложных ситуациях. Вспомнив юношеское увлечение, Кайли вновь открывает свой YouTube-канал.