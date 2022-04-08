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Возвращение АйКарли 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Возвращение АйКарли
Киноафиша Сериалы Возвращение АйКарли Сезоны Сезон 2

iCarly
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Возвращение АйКарли»

Во 2 сезоне сериала «Возвращение АйКарли» приключения популярной девушки-блогера Карли продолжаются. Она по-прежнему сталкивается со «взрослыми» проблемами и попадает в сложные ситуации. Девушка оказывает помощь своему старшему брату и все также дружит с Фредди. Ее приятель уже несколько раз был женат, но, пережив очередной развод, вернулся к матери и занялся воспитанием своей смышленой падчерицы. Сама Карли снимает комнату со своей лучшей подружкой Харпер. Девушки делятся друг с другом самым сокровенным и поддерживают друг друга в сложных ситуациях. Вспомнив юношеское увлечение, Кайли вновь открывает свой YouTube-канал.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Возвращение АйКарли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Думаю, все просто ненавидят меня iGuess Everyone Just Hates Me
Сезон 2 Серия 1
8 апреля 2022
Возражай, Льюберт! iObject, Lewbert!
Сезон 2 Серия 2
8 апреля 2022
Я дикая и сумасшедшая I'm Wild and Crazy
Сезон 2 Серия 3
15 апреля 2022
Найм нового помощника iHire a New Assistant
Сезон 2 Серия 4
22 апреля 2022
Купидон iCupid
Сезон 2 Серия 5
29 апреля 2022
Создание команды iBuild a Team
Сезон 2 Серия 6
6 мая 2022
Потащила его iDragged Him
Сезон 2 Серия 7
13 мая 2022
Я из США, Бэй i'M a USA Bae
Сезон 2 Серия 8
20 мая 2022
Удариться обо что-то iHit Something
Сезон 2 Серия 9
27 мая 2022
Устройте безупречную вечеринку с загадочным убийством iThrow a Flawless Murder Mystery Party
Сезон 2 Серия 10
3 июня 2022
График выхода всех сериалов
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