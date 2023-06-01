Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Возвращение АйКарли 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Возвращение АйКарли
Киноафиша Сериалы Возвращение АйКарли Сезоны Сезон 3

iCarly
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Возвращение АйКарли»

В 3-м сезоне сериала «Возвращение АйКарли» продолжаются приключения юной телеведущей, продвигающей авторское шоу, а также ее старшего брата Спенсера и компании близких друзей. Карли помогает Фредди спланировать идеальную вечеринку для его новой девушки. Однако в процессе она неожиданно понимает, что сама испытывает к нему отнюдь не дружеские чувства. Парочке необходимо разобраться в новом витке своих отношений. Тем временем карьера Карли идет в гору. Ей приходится то проходить прослушивания на скандальные реалити-шоу, то отбиваться от сетевых розыгрышей, а то управлять ростовой куклой со своим лицом.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Возвращение АйКарли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пристегнуться iBuckled
Сезон 3 Серия 1
1 июня 2023
Без ума от твоей обуви iLove Your Shoes
Сезон 3 Серия 2
1 июня 2023
Достояние общественности iGo Public
Сезон 3 Серия 3
8 июня 2023
Публичность iGo Public
Сезон 3 Серия 4
15 июня 2023
Подделка Faked It
Сезон 3 Серия 5
22 июня 2023
Воссоединились, и это было хорошо iReunited and It Felt Okay
Сезон 3 Серия 6
29 июня 2023
В Толедо Go to Toledo
Сезон 3 Серия 7
6 июля 2023
КОТострофа Cat-astrophe
Сезон 3 Серия 8
13 июля 2023
Создание новой экосистемы iCreate a New Ecosystem
Сезон 3 Серия 9
20 июля 2023
Есть предложение iHave a Proposal
Сезон 3 Серия 10
27 июля 2023
График выхода всех сериалов
«Шокирует, впечатляет и удивляет» — все это про новый хоррор «Орудия»: набрал 100% на RT и превзошел «Варвара»
«Фишер» — сколько сезонов у самого зловещего детектива последних лет с Иваном Янковским?
Зря думаете, что Джихангира из-за его болезней: вот кого из своих детей Хюррем из «Великолепного века» любила меньше всего
Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму
Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган
«Мы снимаем для молодежи»: новые «Люди Икс» не будут похожи на старых от слова совсем — на франшизе можно ставить крест
От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить
«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли
В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра
Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет
«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше