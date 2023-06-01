В 3-м сезоне сериала «Возвращение АйКарли» продолжаются приключения юной телеведущей, продвигающей авторское шоу, а также ее старшего брата Спенсера и компании близких друзей. Карли помогает Фредди спланировать идеальную вечеринку для его новой девушки. Однако в процессе она неожиданно понимает, что сама испытывает к нему отнюдь не дружеские чувства. Парочке необходимо разобраться в новом витке своих отношений. Тем временем карьера Карли идет в гору. Ей приходится то проходить прослушивания на скандальные реалити-шоу, то отбиваться от сетевых розыгрышей, а то управлять ростовой куклой со своим лицом.