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Возвращение АйКарли 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Возвращение АйКарли
Киноафиша Сериалы Возвращение АйКарли Сезоны Сезон 1

iCarly
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Возвращение АйКарли»

В 1 сезоне сериала «Возвращение АйКарли» в центре событий находится девушка по имени Карли. Когда-то, много лет назад, она создала собственное веб-шоу, в котором делилась своими переживаниями со всем миром. В разработке проекта Карли помогали ее многочисленные друзья и брат Спенсер. В уже более взрослом возрасте главная героиня решает возобновить свой проект, поскольку ей вновь необходимо выговориться перед интернет-пользователями. Сейчас все это особенно важно, ведь Карли переживает не самое простое время в своей жизни — не так давно у нее закончились длительные отношения.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Возвращение АйКарли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 июля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 июля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 июля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 июля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 августа 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 августа 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 августа 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 августа 2021
График выхода всех сериалов
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