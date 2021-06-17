В 1 сезоне сериала «Возвращение АйКарли» в центре событий находится девушка по имени Карли. Когда-то, много лет назад, она создала собственное веб-шоу, в котором делилась своими переживаниями со всем миром. В разработке проекта Карли помогали ее многочисленные друзья и брат Спенсер. В уже более взрослом возрасте главная героиня решает возобновить свой проект, поскольку ей вновь необходимо выговориться перед интернет-пользователями. Сейчас все это особенно важно, ведь Карли переживает не самое простое время в своей жизни — не так давно у нее закончились длительные отношения.