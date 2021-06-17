В 1 сезоне 4 серии сериала «Возвращение АйКарли» девушка больше не верит в то, что Харпер действительно разделяет ее интересы и даже начинает сомневаться в их дружбе. Тем временем брат Карли пытается наладить любовную жизнь Фредди после развода.