В 1 сезоне 3 серии сериала «Возвращение АйКарли» некогда звезды Интернета Карли и ее друзья пытаются справиться с пришедшими с их взрослением новыми обязанностями. Иногда дела у них идут неплохо, а порой все выходит из-под контроля.