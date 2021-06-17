В 1 сезоне 3 серии сериала «Возвращение АйКарли» некогда звезды Интернета Карли и ее друзья пытаются справиться с пришедшими с их взрослением новыми обязанностями. Иногда дела у них идут неплохо, а порой все выходит из-под контроля.
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