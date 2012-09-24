Как я встретил вашу маму 2005 - 2014 3 серия 8 сезон
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Все серии 8 сезона «Как я встретил вашу маму»
Фархемптон
Сезон 8 / Серия 124 сентября 2012
Брачный договор
Сезон 8 / Серия 21 октября 2012
Няни
Сезон 8 / Серия 38 октября 2012
Кто хочет стать крестным?
Сезон 8 / Серия 415 октября 2012
Осень расставаний
Сезон 8 / Серия 55 ноября 2012
Финальный Аккорд
Сезон 8 / Серия 612 ноября 2012
Штамп одобрения
Сезон 8 / Серия 719 ноября 2012
12 похотливых женщин
Сезон 8 / Серия 826 ноября 2012
Ползущий омар
Сезон 8 / Серия 93 декабря 2012
Гиперкомпенсация
Сезон 8 / Серия 1010 декабря 2012
Последняя страница: часть 1
Сезон 8 / Серия 1117 декабря 2012
Последняя страница: часть 1
Сезон 8 / Серия 1217 декабря 2012
Группа или DJ
Сезон 8 / Серия 1314 января 2013
Кольцо
Сезон 8 / Серия 1421 января 2013
P.S. Я люблю тебя
Сезон 8 / Серия 154 февраля 2013
Сумасшедная
Сезон 8 / Серия 1611 февраля 2013
Пепельница
Сезон 8 / Серия 1718 февраля 2013
Уикенд у Барни
Сезон 8 / Серия 1825 февраля 2013
Бастион
Сезон 8 / Серия 1918 марта 2013
Путешественники во времени
Сезон 8 / Серия 2025 марта 2013
Связанные одним Римом
Сезон 8 / Серия 2115 апреля 2013
Бро-мицва
Сезон 8 / Серия 2229 апреля 2013
Нечто старое
Сезон 8 / Серия 236 мая 2013
Что-то новое
Сезон 8 / Серия 2413 мая 2013
О чем cерия
В 8 сезоне 3 серии сериала «Как я встретил вашу маму», пока Лили и Маршалл ищут идеальную няню, Робин и Тед спорят, кто из них состоит в идеальных отношениях. Барни же не оставляет себе времени погоревать о Квин и возвращается в «большую игру».
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