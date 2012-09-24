В 8 сезоне 3 серии сериала «Как я встретил вашу маму», пока Лили и Маршалл ищут идеальную няню, Робин и Тед спорят, кто из них состоит в идеальных отношениях. Барни же не оставляет себе времени погоревать о Квин и возвращается в «большую игру».