В 8 сезоне 17 серии сериала «Как я встретил вашу маму», получив сообщение от Капитана, Тед начинает вспоминать их случайную встречу в галерее. Но каждый из друзей помнит ту встречу по-разному, и на самом деле Капитан разыскивает Лили…