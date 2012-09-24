В 8 сезоне 22 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Маршалл и Тед похищают Барни и устраивают ему ужасный мальчишник. Но Барни еще не знает, что это является лишь частью плана по реализации мальчишника его мечты и за всем этим стоит Робин.