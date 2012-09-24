В 8 сезоне 16 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Барни и Маршалл заполоняют квартиру Теда вещами, которые их дамы не разрешили оставить дома. В то же время все друзья настаивают на том, что Тед должен бросить сумасшедшую Джанет.