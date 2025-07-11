Подвинься, «Игра престолов»: топ-5 классных сериалов, которые не заслужили настолько плохой финал

Хотя довести любое шоу до финала — дело довольно сложное и требующее огромной работы, поклонников того или иного сериала чаще всего причины не слишком сильно интересуют.

Напротив, откровенно плохой финал может навсегда перечеркнуть все то, чего добилось шоу за годы на телевидении, и примеров таких проектов гораздо больше, чем многим могло показаться. В этой подборке — хитовые шоу, которые разочаровали миллионы поклонников своим странным и порой даже нелогичным финалом.

Одно из лучших хоррор-шоу последних нескольких лет, «Ганнибал» стал глобальным феноменом после выхода первого сезона, расширив границы жанра и осветив тему насилия так, как до этого еще не делал ни один сериал. В результате найти аудиторию «Ганнибалу» было довольно сложно, а сериал закрыли после третьего сезона, оставив нераскрытой главную интригу о том, какими будут отношения Уилла и Ганнибала после важного сюжетного поворота.

Культовый ситком тоже разочаровал фанатов своим финалом, который подвела сама концепция сериала. По сюжету, главный герой Тед Мосби на протяжении всего шоу рассказывает своим детям о том, как он встретил их маму, а потому финальные сцены вообще должны были сниматься вместе с эпизодами из первых пары сезонов. В конце концов, поклонников сериала не впечатлил сюжетный поворот о том, что «мама» на самом деле мертва, а Тед внезапно сошелся со своей бывшей девушкой Робин.

В центре сюжета сериала всегда оставался киллер Декстер Морган, жертвами которого всегда становились другие киллеры; однако все, о чем мечтал сам Декстер, была нормальная спокойная жизнь вдали от преступного мира. Долгое время он оставался на правильном пути, а вот в финальном сезоне свернул куда-то не туда — Декстер фактически разорвал все связи со своей семьей, отрастил бороду и отправился жить в лес, где то и дело занимал себя рубкой дров. Учитывая прошлое героя, неудивительно, что фанаты сериала сочли такой финал недостойным Декстера.

Хитовая криминальная драма, на удивление поклонникам, почему-то решила обойтись максимально клишированным финалом с элементом интриги. В последней серии Рут Лэнгмор пропадает в ловушку, а затем в кадре появляется Джона с пистолетом, после чего слышен выстрел — и экран темнеет. Фанаты «Озарка» до сих пор не могут понять, чем руководствовалась Рут, — а еще они явно не будут пересматривать как минимум пару финальных серий.

Ситком мог бы стать легендой современного телевидения, если бы не начавшаяся на съемочной площадке вражда между создателем шоу Чака Лорри и исполнителя главной роли Чарли Шина. В финале последнего сезона выясняется, что все это время главный герой Чарли Харпер был жив — последние несколько сезонов он провел в заточении у сумасшедшей фанатки, от которой в итоге сбежал. Его счастье, однако, длилось недолго — Чарли умирает на пороге своего же дома после того, как на его голову падает пианино. Затем в кадре появляется сам Лорри, который восклицает «Победа!» перед тем, как на него тоже упадет пианино.

Хотя эти сериалы и завершились откровенно плохим сезоном, они хотя бы смогли протянуть несколько лет на телевидении, в отличие от некоторых вполне достойных проектов от Нетфликса — о шоу, которым точно нужен перезапуск после слишком раннего закрытия, можно почитать тут.