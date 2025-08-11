Меню
Помните Маршалла из «Как я встретил вашу маму»? Он никуда не пропал — стал звездой хитового сериала, у которого 8,1 балл на IMDb

11 августа 2025 10:10
От создателей «Клиники» меньшего и не ждешь.

Обаятельный, смешной и романтичный — именно таким запомнили поклонники «Как я встретил вашу маму» Маршалла Эриксена. Любимого миллионами персонажа блестяще воплотил на экране Джейсон Сигел. После завершения ситкома главные звезды проекта появлялись на экранах нечасто, и далеко не все новые проекты были по-настоящему заметными.

Но «Марш-сладенький» никуда не исчез. С 2023 года Сигел снимается в хитовой комедии от Apple TV+, которая уже успела получить высокие оценки зрителей — на IMDb стоит впечатляющий рейтинг 8,1 балл. Разбираемся, в чем секрет успеха сериала «Терапия».

Сюжет простой, но это к лучшему

История вращается вокруг психотерапевта по имени Джимми (Джейсон Сигел), который сам переживает тяжелую личную трагедию. Не в силах наладить собственную жизнь, он начинает срывать раздражение на своих пациентах. Но неожиданно для самого себя его честность и прямота заставляют вечно страдающих людей предпринимать реальные шаги, чтобы изменить свою жизнь.

Здесь удивительно гармонично переплетаются драма и комедия. Это неудивительно, ведь за проект взялись мастера жанра — создатели «Клиники» и «Теда Лассо». Сигел не только исполнил главную роль, но и вошел в команду сценаристов. А в качестве его коллеги по сюжету на экране появляется сам Харрисон Форд — и зрители в восторге от того, как он раскрывается в легком комедийном амплуа.

Сериал поднимает важные вопросы и проблемы, но делает это с изрядной долей юмора. Если хочется расслабиться и провести вечер за чем-то умным, но при этом легким, — это отличный выбор.

Сериал получается смешной, легкий, запоминающийся, местами наивный, а местами шокирующее откровенный, местами мотивирующий — и в целом умиротворяющий, — говорят рецензенты.

Фото: Кадры из сериала «Как я встретил вашу маму», «Терапия»
Валерия Белашкова
