Плачут даже самые стойкие: 5 сериалов, которые выворачивают душу наизнанку — у каждого рейтинг 8+ на IMDb

Некоторые сериалы оставляют после себя не просто хорошие воспоминания, а настоящую эмоциональную пустоту. Их финалы бьют точно в цель, заставляя грустить не из-за того, что все закончилось, а из-за того, как именно авторы поставили точку.

Мы собрали несколько таких проектов — от культовых ситкомов до жестких драм, чьи последние минуты могут вызвать слезы даже у самых стойких. Аккуратно: дальше будут спойлеры.

Классический пример — финал «Как я встретил вашу маму». Девять сезонов зрители ждали встречи Теда с мамой его детей. И дождались — только чтобы узнать, что вся эта долгая история рассказывалась детям уже после ее смерти. Горькая ирония и поворот к образу Робин оставили фанатов в разбитых чувствах, заставив спорить о смысле всего показанного годами.

Не менее пронзительно заканчивается мини-сериал «Я знаю, что это правда» с Марком Руффало в двойной роли. Это тяжелая история о жертвенной любви, вине и невозможности спасти самого близкого человека, даже если отдашь все. Финальный аккорд здесь — выжженное чувство долга и потери.

Для тех, кто ценит черный юмор с послевкусием печали, идеален финал сериала «Клиент всегда мертв». Он всегда с юмором говорил о смерти, но завершился на удивительно теплой и философской ноте, напоминая, что жизнь продолжается даже после самого тяжелого прощания.

Отдельного упоминания заслуживает финал британского мини-сериала «Дрянь». История циничной и страдающей героини, влюбившейся в священника, заканчивается без истерик и драмы. Тихое смирение куда хуже.

А культовые «Бесстыжие» закончились так, как и должны были — жестко и без прикрас. Смерть Фрэнка Галлагера в полном одиночестве стала отрезвляющим и горьким итогом для персонажа, который 11 сезонов издевался над жизнью и своей семьей. Если задумать, он ведь никогда и не заслуживал достойного конца, но сердца поклонников все равно были разбиты.