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Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают

27 июля 2025 10:23
Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают

Хотя эксцентричный режиссер и не снимает романтические драмы, этот ромком-сериал он пересмотрел уже несколько раз.

Квентин Тарантино всегда отличался довольно специфичными вкусами, разделить которые могли далеко не все из его поклонников — к примеру, среди рекомендаций режиссера довольно редко мелькают действительно хитовые фильмы или сериалы, снятые если не в прошлые пару лет, то хотя бы в этом столетии. Более того, сам Тарантино нередко критиковал современные шоу, но по-настоящему шокировал публику, когда признался, что фанатеет от уже давно ставшего культовым ситкома.

Квентин Тарантино в восторге от «Как я встретил вашу маму»

Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают

Об этом режиссер рассказал еще в далеком 2012 году, когда ситком продолжал выходить на экраны. По словам Тарантино, на «Как я встретил вашу маму» он «подсел» еще с самой первой серии и в тот момент продолжал следить за обновлениями, периодически пересматривая и предыдущие сезоны.

Само шоу, премьера которого состоялась в 2005 году, завершилось в 2014 году после девяти сезонов, а финал, как и восьмой сезон «Игры престолов», разделил зрителей на два лагеря. Впоследствии Тарантино больше не упоминал «Как я встретил вашу маму», хотя многим его фанатам наверняка было бы интересно узнать, что думает режиссер по поводу последнего сезона.

Что так понравилось Тарантино в «Как я встретил вашу маму»?

Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму»

На первый взгляд, культовый ситком и кино самого Тарантино — как будто две совершенно разные планеты, на одной из которых царит всевозможное насилие, а на другой ничего такого и в помине нет. Тем не менее, в «Как я встретил вашу маму» все-таки есть «тарантиновские» приемы как, например, нелинейность сюжета и кажущееся рандомным сочетание флэшфорвардов, флэшбеков и повторений одних и тех же сцен с разных точек зрения.

Это, скорее всего, и заинтриговало Тарантино — впрочем, как и многих других зрителей, которые обеспечили сериалу славу одного из главных ситкомов начала 2000-х.

О любимых фильмах Тарантино, кстати, тоже известно — все они вышли еще в прошлом веке и стали мировыми хитами, а почитать о них поподробнее можно здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Как я встретил вашу маму»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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