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Карточный домик 2013 - 2018 8 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Карточный домик»
Глава 27
Сезон 3 / Серия 1 27 февраля 2015
Глава 28
Сезон 3 / Серия 2 27 февраля 2015
Глава 29
Сезон 3 / Серия 3 27 февраля 2015
Глава 30
Сезон 3 / Серия 4 27 февраля 2015
Глава 31
Сезон 3 / Серия 5 27 февраля 2015
Глава 32
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2015
Глава 33
Сезон 3 / Серия 7 27 февраля 2015
Глава 34
Сезон 3 / Серия 8 27 февраля 2015
Глава 35
Сезон 3 / Серия 9 27 февраля 2015
Глава 36
Сезон 3 / Серия 10 27 февраля 2015
Глава 37
Сезон 3 / Серия 11 27 февраля 2015
Глава 38
Сезон 3 / Серия 12 27 февраля 2015
Глава 39
Сезон 3 / Серия 13 27 февраля 2015
О чем серия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Карточный домик» в восточную часть Штатов надвигается ураган, способный принести много вреда. Конгрессмены и губернаторы давят на Фрэнка, заставляя его профинансировать FEMA за счет сокращения расходов на AmWorks.

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